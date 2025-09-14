"Teñida de sangre la política en EE UU”: asesinato de Charlie Kirk y temor a la radicalización

El asesinato de Charlie Kirk, un activista conservador cercano a Donald Trump, ha vuelto a "teñir de sangre la política en los Estados Unidos", generando una conmoción a nivel mundial y reavivando preocupaciones sobre la creciente polarización política y la violencia en el país.

Kirk, de 32 años y conocido por sus ideas controvertidas, fue baleado mortalmente en una universidad de Utah mientras participaba en un debate, un suceso que las autoridades han calificado con "motivaciones políticas".

Presunto asesino de Charlie Kirk Foto: AFP

En entrevista con Sala de Prensa Blu, el profesor Ernesto Castañeda, de la American University, explicó que Kirk "se enfocaba por muchos años en crear una nueva oleada de conservadores entre los jóvenes", utilizando "ideas conservadoras de extrema para crear esa chispa" y generar polémica.

Fundador de Turning Point, fue fundamental en las campañas de Donald Trump, a quien se le atribuyó hacer que "muchos, sobre todo jóvenes hombres universitarios, votaran por Donald Trump en esas elecciones".

Castañeda lo describió como un "guerrero de esta guerra cultural", destacando la ironía de su muerte: fue "baleado en este evento en una universidad, justo cuando respondía una pregunta sobre la violencia con armas de fuego", siendo él mismo un firme defensor del derecho a portar armas.

Además, Javier Garay, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, afirmó que "más que el problema de la polarización o de la existencia de visiones que son diferentes, es el tema de la radicalización".

Publicidad

Este proceso ocurre "cuando ya estos grupos consideran que la visión del otro es existencial o una amenaza existencial para sus propias visiones y sus propias creencias, ahí hay un proceso de justificación y de uso de la violencia".

Cabe resaltar que Tyler Robinson, el presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, "no está cooperando" con las autoridades ni ha confesado el crimen, afirmó este domingo Spencer Cox, el gobernador de Utah, donde ocurrió el crimen el miércoles, en declaraciones a medios.

"No ha confesado a las autoridades, no está cooperando, pero todas las personas a su alrededor están cooperando", comentó Cox en el programa 'This Week' de ABC sobre el crimen de Kirk, aliado del presidente Donald Trump que murió el miércoles por un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí