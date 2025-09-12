Él es Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar a Charlie Kirk; su papá lo entregó

El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, detenido por las autoridades, ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informaron medios locales en base a fuentes de la investigación.

La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que se había detenido al supuesto asesino.

Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

Presunto asesino de Charlie Kirk Foto: AFP

El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23.00 hora local de la noche del jueves (05.00 GMT del viernes), según informaron fuentes federales a The New York Times.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba una de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadora.

FBI muestra video del sospechoso de disparar a Charlie Kirk Foto: FBI

Publicidad

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato. Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.

Foto: Referencia rifle Foto: https://www.armeriamartin.es/

Familiar entregó al supuesto asesino de Charlie Kirk, según el gobernador de Utah

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haber cometido el crimen y quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del homicidio, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Publicidad

"Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", dijo Cox en una rueda de prensa.

Cox precisó que entonces esta información fue enviada a los agentes del FBI, quienes revisaron videos de vigilancia del campus de la Universidad Utah Valley (UVU) - donde fue asesinado Kirk de un disparo el pasado miércoles - y lograron identificar a Robinson "llegando al campus de la UVU en un Dodge Challenger gris aproximadamente a las 8:29 hora local".

"Los investigadores entrevistaron a un miembro de la familia de Robinson, quien declaró que Robinson se había vuelto más político en los últimos años", agregó Cox.