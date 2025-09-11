Autoridades revelan fotografías del presunto asesino del activista Charlie Kirk

Las autoridades que investigan el asesinato de Charlie Kirk informaron la mañana del jueves, 11 de septiembre que tienen "buenas imágenes" del supuesto autor del disparo que acabó con la vida del activista, además anunciaron que hallaron el rifle que usó el tirador.

"Contamos con buenas imágenes en video de esta persona", anticipó en una rueda de prensa el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

"Estamos trabajando en tecnologías y métodos para identificarlo. Si no lo logramos, nos pondremos en contacto con ustedes, los medios de comunicación, y lo haremos público para que nos ayuden a identificarlo", también explicó Mason, que añadió que confía en las capacidades del equipo conjunto que investiga el asesinato, formado por su departamento y el FBI.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de EE.UU., falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

Charlie Kirk Foto: AFP

¿Qué pasó?

Por su parte, el agente especial del FBI Robert Bowles explicó en la rueda de prensa que el autor de los disparos "se integraba bien en una institución universitaria".

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de gran potencia", anunció a su vez Bowles.

Dijo que el arma "se recuperó en una zona boscosa" a donde huyó el tirador y que un laboratorio del FBI la está analizando ahora. También que los investigadores están analizando huellas del calzado y de la palma de la mano.

Los investigadores también explicaron en la rueda de prensa celebrada en Orem que el asesino se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Un vídeo compartido en redes sociales tomado desde detrás del escenario en el que estaba hablando Kirk cuando fue abatido muestran una silueta moviéndose con rapidez sobre un tejado cercano segundos después del disparo.