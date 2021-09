Tierna recompensa: un dulce y 20 pesos a quien encuentre el peluche de una pequeña en México

Cada día vemos tiernas historias en las redes sociales que se vuelven virales y nos conmueven.

Tal es el caso de una niña que vive en la Ciudad de México, quien a través de un cartel escrito a mano donde da una tierna recompensa, pide ayuda para buscar a su gato de peluche, al mismo que la ha acompañado por tres años.

Al parecer la pequeña estaba en cine cuando probablemente su peluche se cayo accidentalmente de la maleta donde lo llevaba, pues al llegar a casa, no lo encontró por ningún lado.

Lo más tierno de esta situación, es que la pequeña ofrece una verdadera recompensa para la persona que encuentre a BB Jaguar, pues quien de con su paradero, podrá llevarse un dulce y 20 pesos.

“Se busca gato de peluche, es este. Se llama BB Jaguar. Ayuda: el viernes 17 de septiembre de 2021 fui al cine a la Plaza Encuentro Fortuna, llevé conmigo a mi peluche que tengo desde que soy bebé, tenía 3 años cuando me lo dieron. Al llegar a mi casa, me di cuenta de que ya no estaba en mi mochila. Yo creo que se me cayó, lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida. Si lo encuentra llame a este número. Recompensa: un dulce y 20.00 pesos. Por favor encuéntralo”, fue lo que escribió la pequeña en su cartel.

Dios mío encuentren a BB Jaguar YA. @Cinepolis ¡AYUDA! https://t.co/Wz4DN8PqWD — Amalia Andrade A. (@amaliaandrade_) September 23, 2021

En el cartel también aparece la foto del peluche para que las personas lo puedan encontrar con más facilidad. Este anuncio se ha vuelto viral en todas las redes sociales, y muchos de los usuarios le han enviado mensajes de esperanza a la pequeña.