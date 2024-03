Tío de Camila Gómez, niña asesinada en México, confirma causas de su muerte: “Estamos devastados”

En una entrevista exclusiva con el medio 'Nmás', César Gómez, tío de Camila Gómez, la niña de ocho años brutalmente asesinada en Taxco, México, ha revelado la impactante causa de su muerte. Según Gómez, su sobrina fue víctima de estrangulamiento.

Estamos devastados. Mataron a mi sobrina, la secuestraron, la torturaron, porque fue ahogamiento, fue estrangulamiento expresó Gómez visiblemente afectado.

El cuerpo de la pequeña Camila fue encontrado horas después de que saliera de su casa para visitar a una vecina y disfrutar de una tarde de piscina en un crimen que generó repudio no solo en Taxco sino en todo México.

Consternación en México

Gómez también compartió su consternación por la reacción de la comunidad, la cual, tras viralizarse videos en redes sociales, decidió tomar la justicia por mano propia sacando de su casa a Ana Rosa Díaz, señalada como sospechosa del crimen, junto con dos hombres más.

"Lo único malo fue querer a la niña de la vecina. Lamentablemente, hay gente sin escrúpulos y con maldad en su cabeza", señaló Gómez, enfatizando el dolor que su familia enfrenta en este momento.

Piden justicia

La candidata presidencial de la oposición mexicana Xóchitl Gálvez pidió este viernes justicia por el asesinato de una niña de 8 años y el linchamiento de una de sus presuntas agresoras en Taxco de Alarcón, municipio del sureño estado de Guerrero.

"Acompaño a la familia, al pueblo de Taxco en Guerrero y a todos los mexicanos en este dolor. ¡YA BASTA! #JusticiaParaCamila", escribió la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México en su cuenta de X.

La candidata se refirió al secuestro y posterior asesinato de la niña Camila Gómez Ortega en la ciudad de Taxco de Alarcón, donde pobladores protestaron y lincharon hasta la muerte a una mujer, golpeada junto con dos hombres, por señalarlos como los presuntos responsables, aunque no se ha determinado su culpabilidad.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, afirmó este viernes en sus redes sociales que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado "una investigación expedita, pronta y efectiva, en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este cobarde hecho".

La última vez que la familia vio a Camila fue el miércoles por la tarde, cuando salió de su casa para acudir a la de una amiga a jugar. Horas más tarde su familia recibió llamadas de extorsión exigiéndoles 250.000 pesos (unos 15.000 dólares) para liberarla.

Fotos tomadas de redes sociales.

La inacción de las autoridades provocó que las personas actuaran por cuenta propia, ante la mirada de agentes de la policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército mexicano.

"No hay palabras que sean suficientes para expresar la indignación por el asesinato de Camila", comentó al respecto Gálvez.

Respecto al linchamiento de Ana Rosa y los otros sospechosos, Gómez aclaró que no había una orden de captura en su contra en el momento del incidente. "No aguantaron y los sacaron ellos mismos. No estoy de acuerdo que los golpearan", agregó.

La trágica muerte de Camila Gómez ha conmocionado a la comunidad local y ha generado un llamado a la reflexión sobre la violencia y la necesidad de un sistema de justicia efectivo en México. La familia de la niña espera que se haga justicia y que los responsables sean llevados ante la ley.

Vea la entrevista acá: