En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump amenaza con aranceles a países que no apoyen su plan de tomar Groenlandia

Trump amenaza con aranceles a países que no apoyen su plan de tomar Groenlandia

El mandatario republicano reafirmó en una mesa redonda en la Casa Blanca que su país necesita esta isla "por razones de seguridad nacional".

Publicidad

Publicidad

Publicidad