Trump amenaza con aranceles a países que no apoyen su plan de tomar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de tomar Groenlandia, coincidiendo con una visita de congresistas estadounidenses a Copenhague para expresar su apoyo a Dinamarca.

El mandatario republicano reafirmó en una mesa redonda en la Casa Blanca que su país necesita esta isla "por razones de seguridad nacional", cuando varios países europeos desplegaron una misión militar de exploración en Groenlandia en apoyo a Dinamarca, un aliado tradicional de Washington, miembro de la OTAN.

Desde su retorno a la Casa Blanca, el mandatario republicano ha amenazado en varias ocasiones con anexionar Groenlandia, un territorio autónomo danés en el Ártico, alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo lo ocuparían Rusia o China.

La Casa Blanca afirma que está considerando comprar la isla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.



La amenaza sobre los aranceles llega después de una reunión de alto nivel en Washington esta semana entre representantes de Dinamarca y Groenlandia y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Tras la cita, Dinamarca reforzó su presencia militar en Groenlandia y consiguió que Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia enviaran efectivos para una misión en la isla.



EEUU fue invitado a la misión

El general Søren Andersen, jefe del Mando Conjunto del Ártico de Dinamarca, afirmó este viernes en una entrevista a AFP que Estados Unidos fue invitado a participar en ejercicios militares en Groenlandia y señaló que este despliegue está relacionado con Rusia, una de las preocupaciones mencionadas por Trump.

"Por supuesto que Estados Unidos, como miembro de la OTAN, está invitado aquí", declaró Andersen desde un barco de la marina danesa en el puerto de Nuuk, capital de este territorio autónomo de Dinamarca.

La presencia militar europea es más bien modesta, pero está siendo bien recibida en las gélidas calles de la capital Nuuk, donde la bandera roja y blanca de Groenlandia cuelga en numerosas fachadas de tiendas y ventanas de viviendas.

"Debemos permanecer unidos a Europa. De lo contrario, los estadounidenses nos aplastarán", opinó "Kenni" (un seudónimo), un sindicalista de 39 años.

"Solos no somos muy grandes, pero juntos sí lo seremos", añadió.



Convocan manifestaciones en Dinamarca

En la capital de Dinamarca, Copenhague, una delegación bipartidista de 11 congresistas se reunieron con la primera ministra, Mette Frederiksen, y con su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. En la reunión también participaron los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y representantes de los empresarios.

La senadora republicana Lisa Murkowski informó que el diálogo fue "bueno" y destacó la importancia de "fomentar" las relaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia.

"Cuando le preguntas al pueblo estadounidense si cree que es buena idea que Estados Unidos adquiera Groenlandia, la gran mayoría, alrededor del 75%, dirá 'no creemos que eso sea una buena idea'", dijo Murkowski.

"Groenlandia debe ser vista como nuestra aliada, no como un activo", agregó.

Tras la reunión de alto nivel en la Casa Blanca, la jefa del Ejecutivo de Dinamarca constató el jueves que persiste un "desacuerdo fundamental" con la administración Trump.

"Mostramos solidaridad bipartidista con el pueblo de este país y con Groenlandia. Han sido nuestros amigos y aliados durante décadas", dijo el senador demócrata Dick Durbin a los periodistas.

"Queremos que sepan que les estamos muy agradecidos, y que las declaraciones del presidente [Trump] no reflejan cómo se siente el pueblo estadounidense", añadió el legislador.

Trump ha hablado de anexar Groenlandia desde que regresó al poder hace un año. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela, con el que depuso al mandatario Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense también planteó dudas este viernes sobre el papel central de su país en la OTAN con respecto al tema de Groenlandia, aunque precisó que Washington está "hablando" con la Alianza Atlántica sobre el asunto.

"Ya veremos. La OTAN ha estado en comunicaciones con nosotros sobre Groenlandia", declaró Trump más tarde a los periodistas cuando le preguntaron si Estados Unidos se retiraría de la OTAN si ésta no lo ayuda a hacerse con la isla.

"Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Si no la tenemos, tendremos un agujero en la seguridad nacional", dijo, citando un proyecto de sistema de defensa antimisiles.

En Dinamarca y Groenlandia hay convocadas manifestaciones el sábado para protestar contra el plan de Trump.