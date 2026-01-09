En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump: "Vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas"

Trump: "Vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas"

Trump insistió en varias ocasiones en la Casa Blanca que Estados Unidos hará algo en Groenlandia, "les guste o no," porque si no el territorio danés será conquistado por Rusia y China.

