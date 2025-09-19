Trump confirmó nuevo ataque contra embarcación con droga en el Caribe: hay tres muertos

A través de su cuenta en Truth social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de su país contra una embarcación que transportaba droga en aguas internacionales del mar Caribe.

“Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, aseguró.

De acuerdo con el mandatario, la información de inteligencia logró determinar que la lancha llevaba “narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses”.

Allí murieron tres presuntos narcoterroristas que iban como tripulación y ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido.



Este sería el cuarto ataque adelantado por el Ejército en esa zona tras el despliegue militar norteamericano el Caribe y en total se contabilizan 17 fallecidos. Si bien en esta ocasión no se ha referido un país de origen de la embarcación, en los casos anteriores se informó que las costas de Venezuela eran de dónde estaban saliendo con la droga.

