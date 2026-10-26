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Trump dice no saber nada del regreso de Machado a Venezuela y que espera que esté a salvo

El Gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.

Presidente-Donald-Trump-AFP.jpg
Presidente Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no sabe "nada" sobre el regreso a Venezuela de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, pero expresó su deseo de que esté a salvo.

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"No sé nada sobre ello", dijo Trump al ser preguntado por reporteros en Washington sobre el retorno de Machado al país suramericano.

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"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo", agregó el mandatario. Trump a reporteros en Washington.

Tras permanecer casi un año fuera del país, Machado reapareció este domingo durante una eucaristía en la localidad de Santa Rosa, donde fue recibida con abrazos por seguidores de su partido, Vente Venezuela (VV).

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto AFP.

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En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones se ve a la opositora saludando a los asistentes a la misa y a otras personas en la plaza de la localidad.

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Hasta ahora no se han divulgado detalles sobre cómo regresó a Venezuela ni sobre si Washington tuvo algún papel en su retorno.

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María Corina Machado.
Foto: EFE.

El Gobierno de Trump ha impuesto un tutelaje de facto sobre Venezuela tras la intervención militar en la que capturó a Nicolás Maduro a principios de este año.

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La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder de forma interina y respaldó un polémico acuerdo petrolero con Washington que contempla que el Pentágono adquiera una participación del 35 % en la matriz de NABEP, empresa con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Antes de abandonar Venezuela, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionado por su afinidad con el chavismo, proclamó ganador a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

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