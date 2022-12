Trump está construyendo una tragedia: expresidente Felipe Calderón

Felipe Calderón, expresidente de México, habló en Mañanas BLU sobre la situación de su país frente a la decisión del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera.



“El proceso de la relación con Trump y su Gobierno debe llevarse en medio de términos estratégicos por parte de México y pensando en los mexicanos”, dijo.



El exmandatario se mostró a favor de posponer la reunión entre el presidente Peña Nieto y Trump, hasta tanto no se muestren términos de cordialidad por parte del mandatario estadounidense.



“No he hablado con el presidente Peña Nieto, pero creo que están dadas las condiciones para posponer la reunión y evitar un choque innecesario. Es lo que más le conviene a México”, puntualizó.



“Los mexicanos no vamos a pagar un solo centavo del muro y yo se lo diría de frente a Trump, esto en el eventual caso de que la reunión se diera entre Peña Nieto y el presidente de Estados Unidos”, añadió.



El exjefe de Estado arremetió contra Trump y subrayó que “Estados Unidos tiene un problema de salud pública en su presidente, un hombre que no puede dormir bien y pasa horas y horas despierto y eso repercute en sus decisiones”.



Finalmente, Calderón lamentó que Trump ignore las relaciones con México y América Latina y que esto perjudique económicamente a toda la región.



“Él está encerrado en una trampa y sabe perfectamente que humillar a los mexicanos y decir que vamos a pagar el muro hace parte de una estrategia para ganar popularidad ante una sociedad que se siente amenazada por la inmigración. Trump está construyendo una tragedia”, aseveró.



Publicidad