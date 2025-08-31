Turista de 72 años desaparecida en Indonesia fue hallada muerta; responsables confesaron

La Policía de Indonesia informó que detuvo a dos hombres acusados de planear y ejecutar el asesinato de María Matilde Muñoz, la española de 72 años que llevaba dos meses desaparecida en la isla de Lombok. Los sospechosos confesaron su participación en el crimen después de que las autoridades hallaran un cadáver en una playa de Senggigi, a menos de un kilómetro del hotel donde se alojaba la víctima.

En un comunicado divulgado la madrugada del domingo, la comisaría de Lombok Occidental precisó que los detenidos, de 34 y 30 años, enfrentan cargos por homicidio premeditado y robo con violencia. Uno de ellos fue capturado en su residencia en Senggigi y el otro en el hospital Maratam City, aunque no se detalló la fecha exacta de las detenciones ni el proceso que llevó a identificarlos como sospechosos.

“Ambos admitieron haber planeado el asesinato. Ingresaron a la habitación de la víctima por una ventana”, señaló Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de investigaciones criminales de la Policía local. Según explicó, los acusados —descritos como trabajadores autónomos— buscaban robar las pertenencias de Muñoz, a quien presuntamente asfixiaron.

El hallazgo del cuerpo fue confirmado este sábado por el agente Putu Kardiyanto, quien adelantó que el caso se trataba ya como una investigación criminal. El cadáver fue trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara, donde está prevista la autopsia este lunes. Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre el proceso de identificación.

Denuncias y sospechas

Ignacio Vilariño, sobrino de la víctima, confirmó a EFE que el cuerpo de su “amada tía” fue hallado enterrado en una playa de Lombok y señaló que se encuentra en contacto con las autoridades consulares españolas en Indonesia.

Vilariño había interpuesto denuncias por la desaparición en un juzgado de Alcalá de Henares los días 31 de julio y 11 de agosto. La primera alerta fue presentada por la amiga de Muñoz, Olga Marín Calonge, el 28 de julio en Sant Feliu de Guíxols (Gerona).

La Policía indonesia abrió la investigación el 13 de agosto, tras una solicitud formal de la Embajada de España. Testimonios del hotel Bumi Aditya, donde Muñoz se hospedaba, indicaban que fue vista por última vez a comienzos de julio. Personal del lugar incluso aseguró haber recibido un mensaje de ella el 6 de ese mes en el que decía encontrarse en Laos, una versión desmentida por el departamento de Inmigración.

Amigos y familiares también habían señalado presuntas irregularidades en el hotel, pues entre las pertenencias encontradas no figuraban el pasaporte, la tarjeta bancaria ni el teléfono móvil de la española.

Nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y residente en Mallorca, María Matilde Muñoz Cazorla estaba jubilada y solía pasar largas temporadas viajando por Asia. Visitaba Lombok desde hacía cuatro años y se alojaba con frecuencia en el mismo hotel, al que describía como uno de sus lugares preferidos.