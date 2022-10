Un auto arremetió contra peatones en Alemania y provocó 3 heridos

"Un hombre arremetió contra un grupo de personas, hay tres heridos, el sospechoso resultó herido de bala y detenido" informó la policía de Mannheim, la ciudad vecina, en su cuenta Twitter, sin más detalles.



El incidente ocurrió a las 16H00 locales (15H00 GMT). Uno de los heridos está grave.



La policía no podía por el momento precisar si fue un acto intencionado. "Seguimos investigando" explicó un portavoz de la policía a la AFP.



Tras atropellar a los transeúntes "el sospechoso salió del vehículo y se alejó andando, armado con un cuchillo" explicó la policía mediante un comunicado posterior.



Alertada por testigos, una patrulla pudo localizar al individuo. Durante la detención "los funcionarios usaron sus armas de fuego".



"El sospechoso está gravemente herido y se halla en la clínica de Heidelberg" añadió el texto.



La policía también subió a Twitter una foto que mostraba a investigadores en torno a un auto de color oscuro.



Según el diario popular alemán Bild, el hombre sufría problemas psiquiátricos. Las autoridades no dieron ninguna indicación al respecto.



Las autoridades alemanas se encuentran en alerta máxima a causa de la amenaza yihadista, en particular tras el atentado con un camión en diciembre pasado en un mercado navideño de Berlín, que causó 12 muertos y fue reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI).