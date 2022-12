Un colombiano está desaparecido por la tormenta Otto en Panamá

Un niño pereció esta mañana dentro de un auto cuando llegaba junto a su madre a su escuela en la capital panameña y le cayó un gigantesco árbol, confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Panamá, Jaime Villar.



El administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, alertó a la población de que se abrieron 13 de las 14 compuertas de la represa de Gatún para disminuir el nivel de las aguas, con el fin de no afectar las operaciones de la vía acuática.



Por su parte, el viceministro panameño de Educación, Carlos Staff, anunció oficialmente la suspensión de clases en todo el país hoy y mañana, porque se pronóstica que las lluvias continuarán 24 horas más.



La tormenta afecta a todo el país, por lo que la alerta amarilla (movilización) se extendió a nivel nacional, explicó el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, quien coordina las operaciones de emergencia.



La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) rescató ayer el cadáver de una niña de 14 años arrastrada por un río en el interior del país, mientras este martes se suspendió por medidas de seguridad la búsqueda de un joven colombiano de 18 años, no identificado, quien también fue víctima de un repentino aumento del caudal de un afluente.



Además, se extrajo los cadáveres de un joven matrimonio víctima de un deslizamiento que destruyó su casa en una urbanización de la provincia de Panamá Oeste y atrapó a nueve personas, de las que siete heridas ya fueron rescatadas, detalló.



Los habitantes de otras cuatro casas en riesgo fueron evacuados por la FTC.



El Aeropuerto Internacional de Tocumen notificó que funciona con interrupciones por las ráfagas de viento que se dan en el área, mientras el aeropuerto internacional de Albrook fue cerrado a la navegación por falta de visibilidad.



Los daños a las viviendas se reportan a nivel nacional y superan el medio centenar, ya sea por desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierra, caída de árboles o desprendimiento de techos.



Donderis instó a la población "a tener mucho cuidado" y no tomar a broma cualquier movimiento de tierra en las laderas de los cerros en donde hay viviendas, "evacúen primero y llamen a la Fuerza de Tarea Conjunta", exhortó el director.



El Sinaproc ordenó además levantar bandera roja en toda la costa del Caribe, ya que las olas pueden llegar a alcanzar hasta 3 metros de altura y los vientos sostenidos una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora.



Las autoridades panameñas también prohibieron salir a navegar a las "embarcaciones menores con motor fuera de borda" en las próximas 48 horas y habilitaron varios albergues en el país.



Otto, la decimoquinta tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico, se formó el lunes en el suroeste del Caribe, frente a las costas de Nicaragua y Costa Rica, y podría convertirse en huracán el miércoles, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.



En esta temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó el pasado 1 de junio y concluye el próximo 30 de noviembre, se han formado 15 tormentas tropicales, de las que seis se han convertido en huracanes: Alex, Earl, Gastón, Hermine, Matthew y Nicole.