Un muerto y más de veinte heridos en un ataque aéreo masivo a Kiev

El ataque fue condenado por el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, que, a su regreso de sus visitas a Canadá y Reino Unido, acusó a Rusia de atacar de forma deliberada "casas, hospitales e infraestructura civil y energética".

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

