Un presidente no puede ser un mentiroso: abogado Natale Amprimo sobre Martín Vizcarra

Natale Amprimo, abogado constitucionalista, ex vicepresidente del Congreso peruano y excandidato presidencial, se refirió en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire a la destitución de Martín Vizcarra como mandatario de este país.

“La situación que hoy día ha terminado con la asunción de un nuevo presidente, se debe a que frente a las graves denuncias contra Vizcarra, lamentablemente el señor, lejos de dar una explicación sincera, recurrió a una serie de estratagemas y de falsedades que han quedado al descubierto y han motivado que el Congreso declare su incapacidad moral”, indico.

En ese mismo sentido, Amprimo señaló que la Constitución en Perú, al igual que muchos regímenes en el mundo, “contempla la posibilidad de bajar al presidente de la republica por demostrar una permanente incapacidad moral”.

Para Amprimo lo que está ocurriendo en la actualidad en Perú es actuar conforme la institucionalidad.

“El hecho de que haya presidentes que no se hayan comportado a la altura de las circunstancias no quiere decir que el sistema no haya funcionado”, sentenció.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.