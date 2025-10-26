Un temblor de magnitud 4,7 ocurrió en una provincia del sur de Ecuador

Un sismo de magnitud 4,7 se registró este domingo 26 de octubre en la provincia andina del Azuay, en el sur de Ecuador. Hasta el momento no se conoce información de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico del país, el sismo ocurrió pasadas las 8:00 p. m. a 2,78° de latitud sur y a 79,50° de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 5 kilómetros.

Es importante recordar que Ecuador se encuentra en el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica constante.



Además de Ecuador, el cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

A través de redes sociales, numerosos usuarios reportaron haber sentido el temblor en diferentes regiones del país, especialmente en Azuay, El Oro, Loja y Guayas. La mayoría de los testimonios coincidieron en que el temblor fue de baja intensidad y breve, sin generar afectaciones visibles ni daños materiales.



¿Por qué tiembla tanto en Ecuador?

La alta frecuencia de sismos en Ecuador se debe a que el país se encuentra en una de las zonas más activas del planeta desde el punto de vista geológico, el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta región convergen varias placas tectónicas, y la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera un constante movimiento de la corteza terrestre.

En especial, el proceso de subducción, en el que la Placa de Nazca se desliza por debajo de la Sudamericana a lo largo de la costa ecuatoriana, es el principal responsable de la frecuente actividad sísmica en el país.

[PRELIMINAR]

Evento: igepn2025uzzt

Ocurrido: 2025-10-26 15:07:08

Mag.: 4.7 M

Prof.: 5.0 km

Lat.: -2.782° N

Long.: -79.506° W

Localizado: Ecuador - Azuay

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/2Z69tKHvXv pic.twitter.com/8K93Gz5qOb — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 26, 2025