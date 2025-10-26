En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Consulta Pacto Histórico
Iván Cepeda
Lista Clinton
Trump contra Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Un temblor de magnitud 4,7 ocurrió en una provincia del sur de Ecuador

Un temblor de magnitud 4,7 ocurrió en una provincia del sur de Ecuador

El Instituto Geofísico de Ecuador reportó un fuerte sismo de magnitud 4,7 en una provincia del país, con una profundidad de 5 kilómetros.

Temblor en Ecuador.
Foto: Tomada de Facebook, @IGecuador en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de oct, 2025

Un sismo de magnitud 4,7 se registró este domingo 26 de octubre en la provincia andina del Azuay, en el sur de Ecuador. Hasta el momento no se conoce información de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico del país, el sismo ocurrió pasadas las 8:00 p. m. a 2,78° de latitud sur y a 79,50° de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 5 kilómetros.

Le puede interesar:

  1. Desierto de Atacama, Chile.
    Foto: Freepik, @AJEnglish.
    Mundo

    Récord Guiness en desierto de Atacama: ONU lo califica como emergencia medioambiental

  2. Buque de guerra de EE. UU. llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela
    Buque de guerra de Estados Unidos.
    Foto: AFP
    Mundo

    Buque de guerra de EE. UU. llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela: esto se sabe

Es importante recordar que Ecuador se encuentra en el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica constante.

Además de Ecuador, el cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

A través de redes sociales, numerosos usuarios reportaron haber sentido el temblor en diferentes regiones del país, especialmente en Azuay, El Oro, Loja y Guayas. La mayoría de los testimonios coincidieron en que el temblor fue de baja intensidad y breve, sin generar afectaciones visibles ni daños materiales.

¿Por qué tiembla tanto en Ecuador?

La alta frecuencia de sismos en Ecuador se debe a que el país se encuentra en una de las zonas más activas del planeta desde el punto de vista geológico, el Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta región convergen varias placas tectónicas, y la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera un constante movimiento de la corteza terrestre.

En especial, el proceso de subducción, en el que la Placa de Nazca se desliza por debajo de la Sudamericana a lo largo de la costa ecuatoriana, es el principal responsable de la frecuente actividad sísmica en el país.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ecuador

Temblor hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad