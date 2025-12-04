En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Un terremoto de magnitud 6 sacude la región occidental de China

Un terremoto de magnitud 6 sacude la región occidental de China

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.

