Una Venezuela, casi en default, afirma que inició con “éxito” refinanciación de deuda

Se complica aún más el panorama económico internacional al Gobierno venezolano, por tres razones que ocurrieron prácticamente al mismo tiempo: la primera tiene que ver con PDVSA, la estatal petrolera, cuya deuda fue colocada en categoría “incumplimiento restringido”, por parte de la calificadora Fitch, que significa un retraso en la cancelación de los bonos, es decir los acreedores reciben pagos hasta una semana después de la fecha de vencimiento.



Adicionalmente, la calificadora Standard and Poor's rebajó la deuda soberana de Venezuela en moneda extranjera a " default", luego que no se abonaran 200 millones de dólares en intereses de unos bonos y se cumplieran los 30 días del período de gracia.



Un panorama negativo presidido por una reunión que se efectuó este lunes en caracas con inversionistas para intentar reestructurar la deuda, y que no habría llegado a nada, según informó la agencia Reuters que además aseguró que el encuentro solo duró 15 minutos, donde además no se presentó por parte de Venezuela un plan o una oferta de renegociación.



El encuentro fue encabezado por el vicepresidente Tareck El Aissami y el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, ambos sancionados por EEUU y que habría forzado que algunos acreedores no entraran si quiera al salón para evitar encontrarse con ellos, pues estas sanciones prohíben a ciudadanos estadounidenses reunirse con estos funcionarios.



Sin embargo, horas después el Gobierno venezolano divulgó un comunicado asegurando que había iniciado con “rotundo éxito” el proceso de refinanciación de la deuda externa.



“El Gobierno de La República Bolivariana de Venezuela quiere informar al mundo que hoy, en el Palacio de Gobierno de Miraflores, se inició con rotundo éxito el proceso de Refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela, como estrategia para cumplir cabalmente con nuestras obligaciones”, dice un comunicado oficial.



“Calificamos esta reunión, en la que participaron tenedores de deuda venezolana provenientes de Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania, como altamente positiva y muy auspiciosa”, prosigue el escrito.