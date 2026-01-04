En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / "Unidos ante la agresión imperial": gobierno venezolano rechaza rotundamente captura de Maduro

"Unidos ante la agresión imperial": gobierno venezolano rechaza rotundamente captura de Maduro

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también ordenó "integrar los elementos del poder nacional" para "enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate" para asegurar la soberanía de Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad