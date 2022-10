“Vaya a lavarse ese paltó”: Diosdado Cabello a vicepresidente Vargas Lleras

El diputado Diosdado Cabello, segundo al mando del chavismo, hizo una nueva arremetida contra el vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras.



Cabello respondió a la nota de protesta por parte de Colombia luego de que Vargas Lleras llamara “venecos” a los venezolanos.



“Vaya a lavarse ese paltó, señor vicepresidente”, expresó Diosdado Cabello, una expresión vulgar venezolana que quiere decir algo como ‘deje de fastidiar’ o, textualmente, ‘irse a lavar el trasero’.



Además, manifestó que sigue esperando una disculpa por parte de Vargas Lleras por el término, considerado despectivo por ellos, al referirse a los venezolanos.

“Se sienten ahora agraviados. Ahora emiten una nota de protesta. Debe ser que yo me voy a quedar callado. Ustedes, Gobierno colombiano permitieron que ese señor insultara al pueblo de Venezuela y aún no se ha disculpado”, añadió el vicepresidente del PSUV.



Finalmente, dijo que el vicepresidente colombiano lo que viene haciendo es campaña política frente a su eventual candidatura presidencial.



“Está haciendo campaña y quiere que lo nombren, bueno aquí te vamos a nombrar, pero para pedirte respeto por Venezuela donde quiera que te metas. Imagínense que Tareck (El Aissami) hubiese dicho algo de Colombia. Ya hubiesen ido a la ONU, pero como fue el vicepresidente de Colombia no pasa nada, ¡qué mantequilla!”, finalizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Superintendencia de Puertos y Transporte tomó posesión del concesionario Ruta del Sol sector 2, vinculado al escándalo de Odebrecht.



-21 interesados en la compra de Cafesalud cumplieron los requisitos exigidos y seguirán adelante en la puja.



-Se conoció que el menor de edad que había sido reclutado por las Farc y que permanecía en una zona veredal en el Meta, desertó del grupo guerrillero para volver al lado de su madre.



-Varias protestas bloquean en este momento las estaciones policiales en Rio de Janeiro reclamando mejoras laborales para los policías que han tenido que hacer frente a la ola de violencia en Brasil que ha dejado 100 muertos en esta semana.



-El Gobierno de Theresa May suspendió el programa de ingreso de niños refugiados. Se trata de menores que han viajado solos, pero que además tienen a familiares reclamándolos en Gran Bretaña.



-La Major League Baseball no aceptó a dos de los jugadores que aparecían en la lista de Colombia para jugar el Clásico Mundial de Béisbol.