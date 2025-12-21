En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Habla mujer que sufrió quemaduras mientras preparaba buñuelos: "Se me explotó en la cara"

Habla mujer que sufrió quemaduras mientras preparaba buñuelos: "Se me explotó en la cara"

Además de su testimonio, la joven compartió imágenes del estado en el que quedó la cocina tras el incidente, evidenciando restos de masa de los buñuelos esparcidos por todo el lugar, incluso en el piso y el techo.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de dic, 2025

