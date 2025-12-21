Habla mujer que sufrió quemaduras mientras preparaba buñuelos: "Se me explotó en la cara"

A través de sus redes sociales, una amiga de Vanessa Rada relató el grave accidente que sufrió la joven mientras preparaba los tradicionales buñuelos de Navidad, un hecho que le ocasionó severas quemaduras.

Según el testimonio, el incidente ocurrió de manera repentina mientras cocinaba, cuando, de un momento a otro, “a una amiga mía se le reventó, se le explotó un buñuelo en la cara”.

El contacto con el aceite hirviendo provocó graves lesiones. La muejr aseguró que su amiga sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo, pues “se le quemaron las manos, se le quemó la cara, el cuello”, producto del estallido del buñuelo.

La mujer explicó que decidió publicar el video con el objetivo de generar conciencia sobre los cuidados que se deben tener al cocinar buñuelos durante la temporada navideña, especialmente ante la falta de información sobre los riesgos. “Por lo menos yo tengo 32 años y yo no sabía que esto podía pasar”, afirmó.



Posteriormente, Vanessa Rada publicó un video en el que mostró sus heridas y relató lo ocurrido. En su testimonio, resaltó la importancia de actuar rápidamente durante la primera hora tras una quemadura, en caso de que una situación similar llegue a suceder.

También explicó que es fundamental aplicar “el agua fría, no hielo, porque el hielo quema la piel, sino de una echarse agua, bien sea en el lavaplatos, en el lavamanos, en la ducha, donde sea que les quede más fácil refrescar esa parte que se quemó”.

También insistió en la necesidad de acudir de inmediato al médico para tratar las lesiones y evitar que estas avancen. A través de varios videos, la mujer mostró cómo han evolucionado sus ampollas y cicatrices tras el accidente.

De acuerdo con lo indicado, inmediatamente después de lo sucedido, Vanessa llamó a su hermano, quien es médico. Él llegó de inmediato a su casa, realizó una primera curación y posteriormente se dirigieron a un hospital para recibir atención especializada.

Además, la joven compartió imágenes del estado en el que quedó la cocina tras el incidente, evidenciando restos de masa de los buñuelos esparcidos por todo el lugar, incluso en el piso y el techo.



¿Por qué pueden explotar los buñuelos?

La joven explicó que existen varias razones por las cuales un buñuelo puede explotar. Entre ellas mencionó la “humedad de la masa, no dejarla reposar lo suficiente, muy caliente el aceite”. Según advirtió, “son demasiadas las variables que pueden ocurrir para que explote un buñuelo”.