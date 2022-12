Venezolana arremetió contra funcionarios chavistas en Nueva York

El canciller venezolano Jorge Arreaza, acompañado del viceministro de Relaciones Exteriores, Samuel Moncada, fueron sorprendidos este fin de semana en el Central Park de Nueva York.



Los funcionarios, quienes se encontraban paseándose por el lugar, fueron alcanzados por una mujer venezolana, quien preguntó que si no les da pena estar allí.



Frente a esto, Moncada increpó a la mujer insinuándole que alguien le había pagado.



La mujer continuó recordando a los funcionarios las personas que han muerto, la falta de medicinas y las innumerables víctimas que ha dejado la crisis en el país.



La venezolana no dudó en llamar a los hombres una y otra vez “asesinos”.



No es la primera vez que los venezolanos increpan a funcionarios venezolanos y los enfrentan, achacándoles los daños del país. Hace unas semanas se conoció de un video en que una mujer encaraba y arremetía en Caracas contra Socorro Hernández, rectora del Consejo Electoral chavista.



Según cifras del Foro Penal Venezolano, ya son más de 130 las personas fallecidas que dejan las protestas en contra del Gobierno de Maduro.



¡Atención! Pescaron a Jorge Arreaza y a sus secuaces en el Central Park en los Estados Unidos. pic.twitter.com/cmBB7Xw5v6 — Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) August 27, 2017

