Blu Radio  / Mundo  / Venezuela confirma excarcelación de 88 detenidos por elecciones del 2024

Venezuela confirma excarcelación de 88 detenidos por elecciones del 2024

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Maduro, pues la oposición reclama la victoria de Edmundo González.

Detenidos por el régimen de Nicolás Maduro
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

