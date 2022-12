Venezuela declara “persona no grata” al expresidente Andrés Pastrana

Venezuela declaró “personas no gratas” a los expresidentes que estuvieron en ese país como observadores del proceso opositor del pasado domingo.



La medida cobija a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Vicente Fox (México) y Andrés Pastrana (Colombia).



Chinchilla pidió el domingo pasado, al finalizar el proceso democrático en el vecino país, que los gobiernos de la región reconocieran el resultado de la consulta en contra de la Asamblea Nacional Constituyente con la que se procura cambiar la Carta Magna como elección legítima de los venezolanos.



"Hacemos un llamado para que los gobiernos de la región reconozcan esta jornada como una jornada legítima, es una jornada legítima porque es una jornada apegada a la Constitución y las leyes", dijo Chinchilla en nombre del grupo de expresidentes que participó como observador internacional del proceso.



La exmandataria hizo este pedido en una declaración a la prensa antes de que se conociera el resultado del plebiscito hecho por la oposición aun sin reconocimiento del Poder Electoral.



Pastrana por su parte, consideró que "ganó la democracia" con la actividad de los opositores, por lo que insistió a la comunidad internacional en no dar espacio "para la indiferencia, para el cinismo".



"Reconozcamos como legítima esta consulta", dijo.



"Aquí hoy hubo elecciones, aquí hubo hoy votación y estamos seguros que van a decir no a la constituyente", añadió.



Para el exmandatario colombiano la consulta es "un ejemplo para el mundo", subrayando el hecho de que hayan sido los ciudadanos los que han organizado su propio proceso electoral sin el respaldo de la autoridad competente.





