Venezuela está dentro de las prioridades de Trump: Carlos Vecchio

En entrevista con BLU Radio, el embajador de Venezuela en Estados Unidos afirmó que, aunque aún no se ha logrado el objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder, con la ayuda de la comunidad internacional “el régimen está cada día más debilitado”.

Le puede interesar: Venezuela necesita ""salida de fuerza"" y no diálogo: Uribe

Publicidad

Carlos Vecchio lleva cinco años fuera de Venezuela gestionando apoyo y promoviendo el rechazo al régimen de Maduro.

Ahora desde Washington es el encargado de representar al presidente encargado Juan Guaidó ante el presidente Donald Trump. Afirmó que Venezuela hace parte de las prioridades del primer mandatario norteamericano.

“He tenido oportunidad de ver al presidente Trump en varias oportunidades y debo decirlo en estos términos: el caso de Venezuela está dentro de las primeras 5 prioridades que tiene el presidente de los Estados Unidos, y es un tema que no es que vino un asesor y le dio que tiene que atender este tema, es propio, el presidente Trump tiene un compromiso de buscar una solución al tema de Venezuela y no hay espacio al que vaya donde no lo presente”, indicó Vecchio.

Resaltó que Estados Unidos, uno de sus principales aliados, está comprometido con el apoyo hacia su país: “Hace una semana estuve con el vicepresidente Mike Pence, donde tuvimos la oportunidad de conversar y donde se ratifica con toda claridad el compromiso de los Estados Unidos en apoyar la causa venezolana”.

Publicidad

Sobre el desarrollo de la Asamblea General de la OEA, Vecchio dijo que, a pesar de la oposición de naciones como Nicaragua, Bolivia, Uruguay y México, la delegación del presidente Juan Guaidó logró su puesto por primera vez en una asamblea de ese organismo.

“Lo que ocurrió ayer para mi es un momento histórico. Después de 20 años de dictadura, logramos que la voz de Venezuela esté representada por voces democráticas y aquí se impuso la democracia sobre la dictadura; y el órgano más importante de la OEA como es la Asamblea General reconoció nuestra delegación, la delegación que lleva la voz de la libertad y esto marca un hito histórico. Esta organización está para defender democracias y combatir dictaduras”, agregó.

Publicidad

El embajador de Guaidó en Washington defendió también la gestión de la OEA y de otros organismos multilaterales, cuyas resoluciones, dice, han sumado para que la comunidad internacional rechace las acciones del régimen.

Dice que ese organismo tiene grandes retos, uno de los cuales es la solución política en Venezuela. En ese sentido, cree que “las resoluciones son importantes en el sentido en que van sumando a esa presión necesaria para lograr el cambio político en Venezuela y el segundo reto que va atado al primero, es la crisis migratoria, si no la atiende esta región, si no la atiende está institución, quién la va a atender y creo que hemos visto que ha habido acciones en ese sentido concretas”.

Lea también: El problema de Venezuela son los ladrones sentados en la dictadura: Almagro

Finalmente, Vecchio dijo que la determinación a pesar de los intentos fallidos será clave para alcanzar el objetivo que aún no se logra: sacar a Maduro del poder: “De manera que ha habido no solo documentos, pero también acciones. A uno le gustaría las cosas fueran más rápido pero bueno, también en el plazo internacional las cosas tienen sus tiempos y nos toca mantener nuestra determinación hasta lograr ese cambio político”.

Publicidad

El encargado de negocios de Venezuela ante Estados Unidos hizo un llamado para que, como dice el refrán, los venezolanos y la comunidad internacional vean el vaso medio lleno y no medio vacío, “porque estamos cerca del objetivo”.

“Si vemos eventos podríamos decir que esto salió bien y esto salió mal, pero si vemos esto como un proceso completo, que comenzó en enero, hemos avanzado al día de hoy, hoy tenemos una fuerza opositora, de sociedad democrática fortalecida en un liderazgo claro del presidente interino Juan Guaidó, una coalición internacional que no teníamos hace tres meses, y vemos un régimen que está cada día más debilitado. Que no hemos logrado el objetivo, sí, pero vemos esto como un proceso de escalar una montaña, estamos más cerca de la cúspide”, finalizó el diplomático.

Publicidad