“Venezuela no tiene presidente”: exmagistrada del TSJ Blanca Rosa Mármol pide transición inmediata

En diálogo con Mañanas Blu, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Blanca Rosa Mármol, quien ejerció sus funciones hasta el año 2012, entregó un duro diagnóstico sobre la crisis institucional de su país y las recientes iniciativas de transición política.

La exjurista desestimó las propuestas de renovar los poderes públicos mediante mesas de diálogo e insistió en que la única alternativa legítima es la conformación de una Junta de Gobierno impulsada directamente por la ciudadanía.

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Crítica severa al sistema judicial y a la historia electoral

Al ser consultada sobre el funcionamiento del poder judicial y electoral venezolano en la actualidad, Mármol señaló que el sistema “funciona de una manera vergonzosa, realmente arbitraria”. La exmagistrada argumentó que, tras el primer triunfo electoral de Hugo Chávez, el resto de los procesos ha carecido de transparencia.

“Después de eso fue solo fraude. Hasta el día de hoy. Llevamos 27 años de fraude. Por eso nunca hemos podido ejercer la soberanía a través del sufragio”, denunció, asegurando además que la designación de los magistrados del TSJ permanece bajo la hegemonía de una asamblea chavista que garantiza cuotas políticas afines al gobierno.



Rechazo a la renovación negociada y a la postura de Marco Rubio

Frente a los planteamientos promovidos a nivel internacional por figuras como el político estadounidense Marco Rubio, quien sugiere la renovación del TSJ y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para convocar a elecciones presidenciales en un plazo de seis meses, Mármol se manifestó sumamente escéptica.

La exintegrante del máximo tribunal sostuvo que es ilusorio esperar un cambio democrático bajo las mismas dinámicas del régimen. “Yo estoy convencida de que no va a ser diferente ese nuevo TSJ... No sé si es que no está bien enterado de cómo se manejan las cosas aquí o cómo suceden, pero ese nuevo TSJ y eso nuevo CNE, no tengo esperanzas en eso realmente no”, afirmó.

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Del mismo modo, calificó como algo “cándido de parte de Rubio decir que ahora es que van a declarar la falta absoluta del presidente de Venezuela”, sosteniendo que dicha falta absoluta ha estado presente de manera continuada.

Respecto a las mesas de negociación con participación de sectores de la oposición —como los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular—, Mármol rechazó su representatividad indicando que “la ciudadanía está fuera de eso” y que “eso no tiene validez”.

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Asimismo, sugirió que los intereses del expresidente estadounidense Donald Trump se enfocan en la estabilidad económica para “seguir extrayendo los minerales de Venezuela y haciendo las ganancias que él mismo ha proclaimed”.

Un eje central de la intervención de Mármol fue la afirmación de que el país carece de un jefe de Estado legítimo. Explicó que, si bien la remoción de Nicolás Maduro representó un alivio, la posterior designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina carece de respaldo constitucional. Según la exmagistrada, tras vencerse el periodo de interinato sin que se convocara a elecciones dentro de los 30 días estipulados por la Constitución, Rodríguez permaneció en el poder sin asidero legal.

“Venezuela no tiene presidente. Estoy cansada de repetirlo. Lo he dicho hasta la saciedad. Venezuela no tiene presidente. Por eso es que tenemos que hacer una junta de gobierno”, enfatizó. Como alternativa a los acuerdos de cúpulas, Mármol propuso una salida inmediata liderada por la sociedad civil.

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Escuche aquí la entrevista: