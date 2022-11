Venezuela rechazó "injerencismo" de Argentina y Chile sobre Constituyente

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que su país repudia el "injerencismo" de Argentina y Chile sobre el llamado que hizo el lunes el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, a una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Carta Magna.



"Venezuela repudia injerencismo de Argentina y Chile sobre el llamado constitucional del Pdte @NicolasMaduro al Poder Constituyente Originario", escribió la ministra de Exteriores venezolana en su cuenta de Twitter.



En otro mensaje dijo que invitaba al canciller chileno, Heraldo Muñoz, "a promover una Constituyente en Chile para remover las bases constitucionales dictadas por la dictadura de Augusto)Pinochet".



También exigió a su par argentina, Susana Malcorra, " deponer su intervencionismo en Venezuela y a recobrar la sindéresis debida como jefa de diplomacia".



"Será la Asamblea Constituyente y no burócratas que siguen guión del Departamento de Estado EE.UU. quien preservará la paz y soberanía de Venezuela", apuntó.



El ministro de Relaciones Exteriores de Chile dijo que la situación que está viviendo Venezuela se "ha agravado" y es cada vez "más compleja".



"La ya difícil situación de Venezuela se está tornando aún más compleja, se ha agravado en buenas cuentas", dijo el canciller chileno a periodistas y apuntó que "hasta ahora" sabe que esta Constituyente "no se conformaría a través del sufragio universal libre y secreto sino que a través de la representación de sectores sociales".



Malcorra, por su parte, consideró este martes que la llamada del presidente venezolano a cambiar la Constitución es como "echar nafta (gasolina) al fuego".



"Si bien está en la Constitución, me parece que en este momento es casi como echar nafta al fuego. Tenemos que evaluarlo, pero pareciera que todo el mundo está doblando la apuesta y no está pensando que los que se mueren en la calle, sea cual sea el color político, son venezolanos", dijo la canciller argentina.



Malcorra aclaró que Argentina no tiene una "agenda destituyente" respecto a Venezuela porque no están "pensando en que caiga el Gobierno del Presidente Maduro a través de un esquema de golpe".



Maduro hizo un llamado ayer al "poder constituyente originario" para que "la clase obrera" convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, al señalar que no tiene otra alternativa y que de esta forma se logrará la paz y será vencido "el golpe de Estado".



El presidente hizo esta convocatoria al cumplirse un mes de protestas antigubernamentales en las que se pide la restitución del hilo constitucional, la liberación de políticos presos y la apertura de una vía para que al país ingresen alimentos y medicamentos, manifestaciones que ya han dejado 29 muertos y cientos de heridos y detenidos.