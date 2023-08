Video: aeronave se estrella contra un parqueadero residencial durante espectáculo aéreo en EE.UU

El piloto y el asiento trasero del avión de demostración, MiG-23, se vieron obligados a expulsarse del avión de combate a mitad de su actuación el domingo en el Thunder Over Michigan Air Show en el aeropuerto Willow Run al este de Ypsilanti, afirmaron funcionarios del aeropuerto del condado de Wayne en un comunicado de prensa.

El avión de combate golpeó vehículos desocupados en el estacionamiento del complejo de apartamentos antes de quedar envuelto en llamas, emitiendo una columna de humo negro, según muestran los videos. Nadie en el complejo de apartamentos ni en el espectáculo aéreo resultó herido, dijo WCAA en el comunicado.

Un residente del condado de Wayne, que dijo que ve el espectáculo aéreo todos los años, dijo en una entrevista telefónica que presenció la caída del avión y describió el accidente del domingo como "irreal".

Un caza se estrella en un aparcamiento durante un espectáculo aéreo en EE.UU.



El video recoge el momento de la eyección de los pilotos del MiG-23 y el posterior choque del caza contra un edificio de apartamentos cerca de Detroit, Michigan. pic.twitter.com/8SeYgMYTaJ — Sepa Más (@Sepa_mass) August 14, 2023

Poco después de las 4:00 p. m., el avión que se presentaba en el espectáculo aéreo se desplomó en el estacionamiento de Waverly on the Lake Apartments en Belleville, Michigan, y los dos ocupantes de la aeronave al parecer no sufrieron heridas significativas, según dijeron las autoridades, y agregaron que los paramédicos transportaron a la pareja a un hospital cercano como medida de precaución.

Publicidad

Sin embargo, no está claro aún qué fue exactamente lo que causó que el avión se estrellara, pero los funcionarios de la WCAA dijeron que la Administración Federal de Aviación se encuentra investigando el incidente.

El accidente detuvo el espectáculo aéreo y los funcionarios pidieron a los asistentes que abandonaran el evento, según un informe en la página de Facebook del Espectáculo Aeronáutico Thunder Over Michigan publicado el domingo por la noche.