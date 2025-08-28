Video capta el momento exacto en que tormenta de arena sepulta a toda una ciudad

Un impresionante fenómeno natural dejó escenas de película este lunes, cuando una gigantesca nube de arena avanzó rápidamente sobre zonas urbanas, cubriéndolo todo con un manto marrón que redujo la visibilidad y obligó a suspender varias actividades.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el día se convirtió en noche en apenas unos minutos.

El evento ocurrió en el área metropolitana de Phoenix, en Estados Unidos, donde una tormenta de arena —o haboob, como se le conoce en esa región— desató el caos en múltiples frentes.

Miles de hogares quedaron sin electricidad, el principal aeropuerto reportó retrasos y cancelaciones, y las carreteras fueron parcialmente cerradas debido a la peligrosidad de las condiciones.



Estos son los impresionantes videos

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido advertencias para localidades cercanas como Chandler, Gilbert, Mesa y Tempe, alertando sobre ráfagas que superarían los 80 kilómetros por hora y posibles lluvias con riesgo de inundaciones repentinas. La recomendación oficial fue clara: permanecer bajo techo hasta que la alerta fuera levantada.

De acuerdo con información de autoridades, más de 55.000 viviendas quedaron sin energía, lo que afectó en total a cerca de dos millones de usuarios en Arizona. Hacia la noche, al menos 15.000 personas seguían sin servicio eléctrico en el condado de Maricopa, lo que complicó la movilidad al dejar fuera de funcionamiento numerosos semáforos.

El Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor también se vio gravemente afectado. Según datos oficiales, hubo más de 120 retrasos, dos vuelos cancelados y otros dos desviados, todo a causa de la falta de visibilidad y la fuerza de los vientos.

Medios locales informaron que el fenómeno no se limitó a Phoenix, sino que impactó también a Apache Junction, Goodyear, Laveen y Tolleson.

Expertos explicaron que la tormenta se originó por el colapso de nubes eléctricas que generaron corrientes de aire frío, levantando toneladas de polvo y formando una muralla de arena de hasta 1.500 metros de altura.

En pocos minutos, toda la región quedó sepultada bajo una nube densa que transformó el paisaje en un escenario apocalíptico.