En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Estados Unidos
Venezuela
Bombardeos
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video captó momento exacto de derrumbe de una mina, donde murieron más de 40 personas

Video captó momento exacto de derrumbe de una mina, donde murieron más de 40 personas

En su huida, los trabajadores cayeron unos sobre otros dentro de la zanja, causando al menos una cuarentena de muertos y numerosos heridos, según un balance provisional.

Video captó momento exacto de derrumbe de una mina, donde murieron más de 40 personas
Video captó momento exacto de derrumbe de una mina, donde murieron más de 40 personas
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad