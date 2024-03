Video: corona fúnebre cobró “vida” en pleno velorio y asustó a todos los asistentes

En un velorio en República Dominicana, lo que pretendía ser un momento de despedida tranquilo se convirtió en un escenario de desconcierto y asombro cuando una corona fúnebre, colocada cerca al féretro donde estaban velando a una mujer, según varios usuarios, comenzó a moverse misteriosamente, lo que ha asustó a los presentes.

En los video se ve que la corona fúnebre, entre todas las presentes, fue la única que empezó a balancearse sin razón aparente, lo que desató un momento de tensión entre los asistentes. A pesar de las diferentes hipótesis que surgieron para explicar este fenómeno, como corrientes de aire o movimientos provocados por un hilo invisible, la situación no dejó de causar conmoción.

El momento fue registrado en un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumula más de 38 mil reproducciones, 3.700 comentarios y alrededor de 11 mil veces compartidas. En el clip, se puede observar cómo los presentes reaccionan ante el inesperado movimiento de la corona fúnebre, con expresiones de asombro y algunas muestras de agradecimiento hacia la difunta.

Este suceso, ocurrido en plena Semana Santa, ha generado diversas interpretaciones entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos lo consideran un signo sobrenatural, otros prefieren buscar explicaciones más racionales. Sin embargo, para muchos, el hecho puede considerarse como una señal del "más allá" que envió la mujer a la que estaban velando.

Este es el video:

“Quien llevó esa corona … no lo querían ahí”, “Eso sucede cuando el caballete del arreglo no está bien colocado en el piso quedo disparejo. Eso lo ocasiona”, “La corona de oír los gritos quiere salir corriendo, “Son señales del más allá”, “Eso no es ninguna brisa como usted lo está diciendo, ¿por qué no se mueve los otros?”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.

