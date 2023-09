Video: Daniel Sancho contó detalles del macabro asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta

El testimonio completo del español Daniel Sancho, autor confeso del horrendo asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, ha sido revelado en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3. Su declaración ha arrojado luz sobre este macabro crimen que ha mantenido a la prensa en vilo desde agosto.

Según Sancho, quien es hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, todo comenzó con una acalorada discusión con el médico colombiano, quien se resistía a poner fin a la relación que ambos sostenían desde hace meses.

El confeso asesino afirma que Arrieta había solicitado tener relaciones sexuales, a lo que él se negó en rotundo. Esto desencadenó una discusión aún más intensa, según su versión, que culminó con Sancho propinándole un brutal golpe que dejó al médico tendido en el suelo. Arrieta, según Sancho, lo mordió y lo agarró, a lo que él respondió con más golpes.

"Él me agarró con fuerza, así que lo atraje hacia mí y lo arrojé, golpeándose en el cuello. En poco tiempo, todo quedó teñido de sangre. No me detuve ahí, creo que lo golpeé varias veces antes de que todo terminara. Estuve caminando por la habitación durante dos horas", relató Sancho.

Daniel Sancho explica cómo descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta. En la ducha lavó el cuerpo con agua muy caliente para que la sangre no coagulase y se pegase. Cogió la sierra y el machete, le quitó la cartera y el reloj y empezó a desmembrar por la mano.

Daniel Sancho reveló detalles del escalofriante crimen

Después de ese macabro intervalo, Sancho, quien se desempeña como chef, arrastró el ensangrentado cuerpo de Edwin Arrieta hasta la ducha. Allí, Sancho explicó que encendió el agua "para que se llevara la sangre, ya que había demasiada".

"Subí la temperatura del agua al máximo para evitar que la sangre coagulara y se adhiriera. Lo dejé allí y comencé a traer bolsas, traje la sierra y el machete", destacó Sancho.

La Policía retiró las esposas a Sancho para que pudiera recrear con mayor precisión cada movimiento realizado durante el asesinato de Arrieta. Además, le proporcionaron un cuchillo para que demostrara cómo desmembró el cuerpo.

A pesar del detalle con el que Sancho se esforzó por recrear la escena, su descripción del crimen no concuerda con los resultados de la autopsia. Esta indicó que el médico colombiano murió degollado y que podría haber estado vivo durante el desmembramiento.

EXCLUSIVA. LA CONFESIÓN DE DANIEL SANCHO. Así relata Daniel paso a paso la reconstrucción de los hechos del asesinato a Edwing . Que fuerte verlo con esa tranquilidad recreando la escena: Puse el agua caliente a tope para que no se coagulara la sangre.

Las autoridades tailandesas anunciaron que no continuarán buscando las partes faltantes del cuerpo de Arrieta y que están preparadas para repatriar los restos que ya se han encontrado.

"Personalmente, entiendo la necesidad de hacerlo lo antes posible, para que puedan llevar a cabo las ceremonias y rituales necesarios", afirmó Surachate Hakparn, subdirector de la Policía.

El destino de Daniel Sancho

Sancho se encuentra recluido en una prisión tailandesa y ha recibido visitas de su madre, Silvia Bronchalo. Su padre, quien participó en la serie "El ministerio del tiempo", aún no lo ha visitado, pero según medios españoles, podría hacerlo en un futuro próximo.

Por otro lado, la madre de Edwin Arrieta ha roto su silencio desde su hogar en Lorica, Córdoba. Marcela Arteaga pidió respeto por la memoria de su hijo.

"Lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son verdad. Si ustedes no conocieron a Edwin, no pueden estar hablando de él. Quiero que no estén hablando mal de mi hijo. Está muerto y los muertos se respetan", expresó en una entrevista con TVE.

Sobre Daniel Sancho, la madre de Arrieta afirmó: "Lo que hizo no tiene perdón. Por muy mala que sea la persona, no tienen derecho a quitarle la vida, porque la vida solo la quita Dios".

"Que Dios perdone a ese señor Daniel, yo no", concluyó.

