Blu Radio  / Mundo  / Video: hombre cayó de un tercer piso mientras limpiaba y terminó sobre carro estacionado

Video: hombre cayó de un tercer piso mientras limpiaba y terminó sobre carro estacionado

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba reparando una grieta cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 04:02 p. m.

En redes sociales circula un impactante video que muestra el momento en que un trabajador cayó desde un cuarto piso mientras realizaba labores de mantenimiento y terminó sobre el techo de un vehículo estacionado.

El hecho ocurrió el pasado 10 de agosto en Loudi, provincia de Hunan, China. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba reparando una grieta cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío. Las cámaras de seguridad captaron cómo, tras la caída, impactó de espaldas contra la carrocería del automóvil.

Como consecuencia, el trabajador sufrió golpes en varias partes del cuerpo y fracturas en la zona del coxis. Vecinos que presenciaron el accidente alertaron a los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron a un hospital cercano, donde fue estabilizado y salvado.

Fuentes médicas indicaron que permanece hospitalizado, aunque se espera que pueda recibir el alta en los próximos días. Por su parte, el propietario del vehículo dañado asumió los costos de la reparación, gesto que fue elogiado por internautas en diversas plataformas.

“Supongo que el quemacocos le salvó la vida”, “Le salvó la vida el coche”, “Capaz y le cobran el daño del carro” y “Un ibuprofeno y mañana sigue limpiando”, fueron algunos de los comentarios que generó la grabación, que rápidamente se volvió viral.

