Conductor sube una foto a redes manejando a más de 200km/h y las autoridades lo multan

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una plataforma donde algunos conductores exhiben maniobras peligrosas o excesos de velocidad. Lo que para ellos puede parecer un acto de exhibición o búsqueda de notoriedad, para las autoridades se convierte en una prueba directa de infracciones.

En un caso reciente, un conductor fue identificado y enfrenta cargos después de publicar un vídeo en el que conducía a más de 200 kilómetros por hora. El material, compartido en sus redes, sirvió como evidencia para que la Guardia Civil iniciara un proceso en su contra.

El hecho ocurrió en España, pero la manera en que se logró sancionar al infractor guarda relación con estrategias que también se aplican en Colombia.

La alta velocidad es uno de los principales riesgos de accidentes de tránsito Foto: Movilidad de Bogotá

¿Cómo lograron reconocer al conductor?

Según informó la Guardia Civil, el hombre conducía por la Vía Cintura, en Palma de Mallorca, donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h. La grabación, hecha de noche y con poco tráfico, mostraba al vehículo deportivo superando los 200 km/h, mientras el conductor sostenía un teléfono móvil, lo que representa otra infracción.

En el momento del suceso no había radares operativos en ese tramo, pero la evidencia quedó registrada por el propio infractor. El vídeo llegó a manos de las autoridades después de que un usuario decidiera denunciarlo.



¿Qué infracciones cometió?

Tras una investigación, los agentes identificaron al conductor como un hombre de 37 años, residente en Mallorca. La Guardia Civil le imputa tres infracciones graves contra la seguridad vial.

La primera corresponde al exceso de velocidad, tipificado en el artículo 379.1 del Código Penal, que contempla penas de prisión de 3 a 6 meses (si supera cierta velocidad), multas de 6 a 12 meses o trabajos comunitarios de 31 a 90 días, además de la suspensión del permiso de conducción de 1 a 4 años.

Publicidad

La segunda infracción es por el uso del teléfono móvil al volante, que implica una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos en la licencia.

La tercera podría derivar en un delito por conducción temeraria, si se determina que puso en riesgo la vida o integridad de otras personas, lo que conllevaría sanciones penales adicionales.



¿Se pueden denunciar presuntas infracciones de tránsito en Colombia?

La Guardia Civil advirtió que cada vez es más común que las infracciones se detecten gracias a vídeos y fotos publicados en internet. Estos contenidos, aunque inicialmente buscan viralidad, son usados como evidencia para iniciar investigaciones y procesos sancionatorios.

Plataforma Record del Ministerio de Transporte Foto: MinTransporte y Alcaldía de Bogotá

Este uso de grabaciones como prueba no es exclusivo de España. En Colombia, el Ministerio de Transporte ha implementado el sistema Record, una herramienta digital que permite a los ciudadanos reportar situaciones de riesgo, accidentes o infracciones de tránsito con fotos o vídeos.

Publicidad

El proceso funciona en siete etapas:



Identificación del riesgo por parte de cualquier ciudadano. Captura de pruebas mediante dispositivos móviles. Carga de la evidencia en la página del Ministerio. Verificación de autenticidad para evitar manipulaciones. Ubicación precisa del hecho mediante metadatos. Confrontación con la autoridad de tránsito y derecho a defensa del implicado. Inicio del proceso contravencional con posibles sanciones.

Con este mecanismo, las imágenes y vídeos registrados por la ciudadanía se convierten en un respaldo legal que agiliza los procesos y busca generar más consciencia al volante.