Video: jet privado con un ministro y funcionarios a bordo se incendió en pleno aterrizaje

Una misión oficial del gobierno congoleño estuvo a punto de terminar en tragedia este pasado lunes, 17 de noviembre, cuando el jet privado que transportaba al Ministro de Minería, Louis Watum Kabamba, y su comitiva, sufrió un grave incidente durante su aterrizaje en la ciudad de Kolwezi, capital de la provincia de Lualaba.

De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno, la aeronave, identificada como un Embraer ERJ-145, se salió de la pista de aterrizaje, impactó contra el terreno y terminó envuelta en llamas. El vuelo formaba parte de una visita de inspección a una mina semiindustrial en Lualaba, donde recientemente el derrumbe de un puente había cobrado la vida de al menos 30 personas.



Todo quedó en video

La gravedad del percance quedó registrada en un video de aproximadamente un minuto, grabado por un miembro de la delegación ministerial desde su asiento en el ala derecha del avión. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran el tenso momento del aterrizaje fallido y la posterior evacuación, mientras se escuchan gritos de alarma y auxilio entre los pasajeros.

En la grabación se puede observar cómo, tras detenerse la nave, todos los ocupantes logran abandonar la unidad por sus propios medios, en medio de una situación de caos y emergencia. Segundos después de la evacuación, el personal del aeropuerto y los servicios de emergencia llegaron al lugar para sofocar las llamas que consumían el fuselaje, utilizando mangueras para rociar con agua la estructura.

An Embraer ERJ-145 crashed landing at Kolwezi Airport, Democratic Republic of the Congo, veered off runway and caught fire.



The plane was destroyed, but all onboard, including the Mines Minister, evacuated safely. No injuries reported. Investigation ongoing into the crash. #DRC https://t.co/PxHq56C6Z9 pic.twitter.com/4rg5NDV2wb — GeoTechWar (@geotechwar) November 17, 2025

Isaac Nuembo, consejero de comunicaciones del ministro, ofreció su testimonio a los medios locales, confirmando que no hubo que lamentar daños personales. "No sabemos si fue un problema de los neumáticos. El avión se salió de la pista y empezó a incendiarse. Afortunadamente, todos logramos salir, si bien las maletas se quedaron a bordo", declaró Nuembo.



Los informes oficiales confirmaron que, además del ministro, otras 20 personas viajaban a bordo y todas fueron evacuadas con éxito antes de que el fuego consumiera por completo la unidad.