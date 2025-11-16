En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tragedia en Piedecuesta: joven fue asesinado por ladrones que huían con el bolso de su hermana

Tragedia en Piedecuesta: joven fue asesinado por ladrones que huían con el bolso de su hermana

La víctima, de 25 años, recibió cinco puñaladas cuando alcanzó a los presuntos ladrones. El homicidio ocurrió frente a un establecimiento del barrio San Silvestre, donde se han incrementado los homicidios en medio de enfrentamientos de bandas criminales.

Alexis Exneyder Céspedes Niño joven asesinado en Piedecuesta.jpg
Imagen de las autoridades. Alexis Exneyder Céspedes Niño joven asesinado en Piedecuesta
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

