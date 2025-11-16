Tragedia en Piedecuesta: joven fue asesinado por ladrones que huían con el bolso de su hermana

La noche del sábado terminó en tragedia en Piedecuesta. Un joven de 25 años, identificado como Alexis Exneyder Céspedes Niño, fue asesinado cuando intentó recuperar el bolso que dos hombres le habían robado a su hermana en el barrio San Silvestre.

El hecho ocurrió hacia las 11:15 p. m., en inmediaciones del establecimiento La Bebeta. Según testigos, Alexis compartía con su hermana y varios amigos cuando la joven se dio cuenta del hurto. Al salir a verificar, vieron a dos hombres caminando con el bolso y decidieron seguirlos para exigir su devolución.

Al alcanzarlos, la confrontación escaló rápidamente. De acuerdo con la Policía, los presuntos ladrones sacaron armas blancas para intimidar al grupo. Uno de ellos atacó directamente a Alexis, quien recibió al menos cinco heridas con arma cortopunzante, incluida una lesión profunda en el cuello. El segundo agresor amenazó a los acompañantes para evitar que intervinieran.

La víctima fue trasladada al Hospital Local de Piedecuesta, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.



Imagen ilustrativa AFP

Tras el homicidio, unidades de Policía realizaron un operativo en la zona y, con apoyo de la comunidad, lograron capturar a los dos presuntos responsables, conocidos como ‘Raúl’ y ‘Estibenson’, de 30 y 33 años. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El CTI efectuó la inspección técnica, recopiló evidencias y revisó cámaras de seguridad del sector para fortalecer la investigación. Por ahora, las autoridades manejan como primera hipótesis una riña derivada de un acto de intolerancia.

Publicidad

El cuerpo de Alexis fue trasladado a Medicina Legal en Bucaramanga. Su familia exige justicia y mayor presencia de la fuerza pública en esta zona afectada por hurtos y hechos de violencia.

Con él ya son tres los jóvenes asesinados en este barrio en medio de fronteras invisibles por bandas delincuenciales en el sector en menos de 72 horas.