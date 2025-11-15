En vivo
Santanderes  / Autoridades ofrece hasta 50 millones por pistas sobre grupos armados que buscan ingresar a Santander

Autoridades ofrece hasta 50 millones por pistas sobre grupos armados que buscan ingresar a Santander

La Gobernación de Santander anunció recompensas para quienes suministren datos que permitan prevenir el ingreso de ELN, Clan del Golfo y autodefensas al departamento. Autoridades refuerzan seguridad en puntos estratégicos y comunidades vulnerables.

