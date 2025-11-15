Autoridades ofrece hasta 50 millones por pistas sobre grupos armados que buscan ingresar a Santander

El departamento de Santander reforzó la seguridad en la región, especialmente en el Bajo Rionegro, tras la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la posible presencia de grupos armados como el ELN, Clan del Golfo y autodefensas, que buscan ingresar al territorio.

Como medida preventiva, la Gobernación anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita prevenir hechos violentos o identificar a integrantes y redes de apoyo de estos grupos.

El secretario del Interior departamental, Óscar Hernández Durán, señaló que se están priorizando puntos neurálgicos y estratégicos, incluyendo Estaciones y subestaciones de Policía, puestos de control en los ingresos al departamento desde Bogotá, Cúcuta y la Costa Caribe y zonas de mayor preocupación como el Magdalena Medio, Bajo Rionegro y Provincia de García Rovira.

“Hemos blindado el departamento con mayores condiciones de seguridad, este es un acompañamiento estratégico para anticipar y contener riesgos”, afirmó Hernández Durán.



Para garantizar la protección de las comunidades más vulnerables, la Gobernación envió un equipo multidisciplinario a Rionegro, que trabaja de manera coordinada con Ejército y Policía Nacional. Además, se incrementarán recursos para la fuerza pública, incluyendo vehículos y equipamiento de seguridad, con el fin de reforzar la capacidad operativa y la vigilancia en toda la región.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía, cualquier información que contribuya a capturar integrantes de estos grupos armados será recompensada. Es un compromiso del Gobierno departamental proteger la vida de los santandereanos”, concluyó Hernández Durán.