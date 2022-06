Video: joven denunció que su novia lo apuñaló porque “es muy celosa”

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que un joven es apuñalado en el estómago por parte de su novia. Lucas, como se identificó, tuvo que ser operado de urgencia esa misma noche en Laferrere, provincia de Argentina, donde ocurrió el hecho.

Desde el hospital, Lucas narró al medio argentino Todo Noticias cómo pasó todo. Según su versión, salió el fin de semana a bailar con su pareja, estando en el bar se encontró con una prima lejana que les ofreció un descuento en los tragos, lo cual no le habría gustado a su novia, con quien se conoce “hace menos de un año”, y eso habría desatado los celos de la joven.

“Salimos a bailar a un boliche. Ya ahí me crucé con una conocida y me dio un descuento. Se puso celosa por esa situación y estaba nerviosa cuándo ella (la prima) pasaba, la quería empujar, le da codazos (…) Cuando estábamos afuera ella me dice ‘yo me puede ir también con cualquiera’, le dije bueno y me fui para el auto. Ella estaba nerviosa (…) Es muy celosa”, contó Lucas.

Ya en un lugar de venta de comidas rápidas, las cámaras de seguridad grabaron cómo la joven, antes de apuñalar a su novio, coge una botella y se golpea a si misma varias veces en la cabeza. En ese momento, Lucas hace una seña hacia las cámaras.

Luego, se ve el instante en que la joven, todo en medio de la discusión que estaban teniendo, se da la vuelta y lo apuñala de repente en el estómago, se va del lugar y Lucas se queda sosteniéndose el abdomen. Según informó el medio, el joven tuvo que ser operado y recibió 18 puntos por la herida causada; entabló una denuncia y, según la versión de la mujer, ella intentó ponerse en contacto varias veces con él.

