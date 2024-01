Video: ladrón perdió la prótesis de su pierna en pleno robo; su cómplice lo abandonó en la fuga

La seguridad en muchos países es un problema a diario. En Argentina, un nuevo atraco se volvió a presentar después de que un ladrón, conocido como 'Resortín', perdiera su prótesis en medio de un robo , siendo abandonado por su cómplice en una escena como de película.

En un video que ha circulado en redes sociales , se observa el momento en que 'Resortín', con su prótesis en una de sus piernas, intenta realizar un robo a dos mujeres que se encontraban cerca de un vehículo. Mientras su cómplice forcejea con una de las víctimas, la situación tomó un giro inesperado cuando el ladrón en cuestión pierde el equilibrio y cae al suelo, junto con su moto y su prótesis.

El cómplice ayuda a 'Resortín' a levantar lo que parece ser su pierna prostética, mientras ambos intentan huir empujando la moto. Mientras tanto, la mujer afectada trata de recuperar sus pertenencias en un último intento por resistirse al robo.

[AHORA] Lincharon a "Resortín", el ladrón sin una pierna: su cómplice lo abandonó en plena fuga, tras cometer un asalto a mano armada en Mar del Plata. https://t.co/JbluCHVSiI pic.twitter.com/kLCMGpIaab — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 10, 2024

Aunque los ladrones logran doblar la esquina de la calle con la intención de escapar, la situación toma un giro cuando el parrillero, que iba manejando la moto, decide abandonar a 'Resortín', dejándolo solo y cojeando en la vía. El ladrón con discapacidad trata desesperadamente de alcanzar a su cómplice, pero este lo empuja al suelo para ganar ventaja y emprender la huida en solitario.

Publicidad

La situación empeora para 'Resortín' cuando, aparentemente, dos testigos del robo lo agreden brutalmente mientras está en el suelo. La escena, ocurrida en el barrio Puerto, fue atendida por la policía local minutos después del incidente. Sin embargo, a pesar de recoger los testimonios de las partes involucradas, no se realizaron detenciones oficiales por parte de las autoridades.

@cronica 🤦🏻‍♂️ TRAS SER DETENIDO, DIJO QUE SU CÓMPLICE "LE HABÍA ROBADO LA MOTO" 🦿 El insólito hecho ocurrió en Mar del Plata, cuando dos motochorros asaltaron a una mujer en la vía pública. Cuando intentaron huir, uno de ellos perdió su pierna ortopédica, fue abandonado por su compañero y recibió una tremenda paliza. 🛵 Todo sucedió durante este miércoles a mañana en el barrio marplatense de Puerto, más precisamente en la intersección de las calles Alejandro Korn y Gaboto. “Cuando se cae de la moto se le sale la pierna ortopédica y el compañero lo ayuda a levantarse llevando la pieza en la mano", dijo la víctima. 👮🏼 Sin embargo, tras tomar los testimonios de los presentes en el lugar, los agentes de seguridad decidieron dejar en libertad al hombre discapacitado, alegando que él "también había sido víctima de un robo" porque "su compañero le había sustraído su moto". ➡️ Mirá el video completo en nuestro canal de YouTube Crónica⁣ #Motochorros #Asalto #MarDelPlata #PrótesisOrtopédica #Robo #LoDejóAPata #HacemeLaGamba #esunchiste ♬ sonido original - Crónica

El hecho se volvió viral rápidamente en redes sociales, y ha provocado miles de comentarios por parte de los internautas, quienes han visto la situación con humor. “Esto demuestra que ser discapacitado no es un impedimento para trabajar. Por una argentina inclusiva”, “Ya no los para nadie”, “Fue resorte, otra vez”, “Ya no los para nadie”, son algunas de las reacciones que se leen en el video.

Le puede interesar: