Video: motociclista murió atropellado por una grúa tras fuerte discusión en plena vía

Un fatal accidente ocurrido en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires (Argentina), ha generado indignación y debate en redes sociales. Un motociclista murió tras ser arrollado por el conductor de una grúa con el que momentos antes había protagonizado una acalorada discusión en la vía pública. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes se difundieron ampliamente en internet.



Todo quedó en video

El hecho tuvo lugar hacia las 9:40 de la mañana del sábado 8 de noviembre, en la calle España, entre la avenida Mitre y la calle Belgrano. En el video se observa que ambos vehículos circulaban uno al lado del otro mientras los conductores intercambiaban gritos. En medio del altercado, el motociclista golpeó con el puño uno de los espejos laterales de la grúa, lo que habría provocado la reacción violenta del otro conductor.

Instantes después, el hombre que conducía la grúa giró bruscamente su vehículo y cerró el paso del motociclista, embistiéndolo y proyectándolo contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que la víctima quedó tendida en el suelo sin vida.

Según testigos, el conductor de la grúa se detuvo unos segundos para observar lo ocurrido y luego movió su vehículo unos metros más adelante. Minutos después, una mujer que presenció la tragedia alertó a las autoridades y a los servicios de emergencia, aunque estos solo pudieron confirmar la muerte del motociclista.

La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, quien trabajaba en el sector de la construcción. Por su parte, el presunto responsable, Jorge Miguel Mele, de 58 años, fue detenido por la policía y será procesado por el delito de homicidio culposo.



DETUVIERON A UN CHOFER QUE ATROPELLÓ Y MATÓ A UN MOTOCICLISTA TRAS UNA DISCUSIÓN DE TRÁNSITO Un hombre fue detenido en Azul luego de embestir con un camión a un motociclista tras una discusión. Como consecuencia del impacto, la víctima , chocó contra un árbol y falleció.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Azul, a cargo del fiscal David Carballo, quien indicó que se están recopilando testimonios y analizando las grabaciones para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades penales del conductor detenido.