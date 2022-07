Video: senadora de EEUU "mueve el bote" para que vuelvan a votar por ella y sea reelegida

La senadora demócrata Tiara Mack, del estado Rhode Island, EEUU, compartió un video en redes sociales buscando potenciar su presencia digital de cara a las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre.

Allí se ve a la senadora bailando sobre su cabeza y dejando en evidencia su habilidad para ejecutar un popular paso del twerking, además, aprovechó para invitar a quienes vean el video para que voten por ella.

El clip causó todo tipo de reacciones, ya que la funcionaria despierta odios y amores en sus redes debido a las políticas que promueve a través de las diferentes plataformas.

Gracias a que la grabación se hizo viral, cientos de personas contradictoras a la senadora aprovecharon para criticarla y señalar que ese tipo de acciones no la llevaría a conseguir su objetivo.

"Esto simplemente no hará que te elijan", "No quiero volver a oírte quejar de que 'las mujeres no son respetadas en este país' después de publicar esto".

