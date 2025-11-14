Video: trabajadores huyen desesperados para salvarse tras inundación en túnel subterráneo

Un video difundido ampliamente en redes sociales ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en obras subterráneas en China. Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad, muestran el momento en que varios trabajadores corren para salvar su vida tras una inesperada inundación en el túnel Ningnan, parte de la autopista Yanjiang Expressway.

El clip, de aproximadamente 39 segundos, evidencia cómo el agua comienza a ingresar con fuerza al interior del túnel mientras al menos tres operarios se encontraban en la zona. Dos de ellos, ubicados más cerca de la entrada del flujo, reaccionan de inmediato y salen corriendo al percatarse de la velocidad con la que aumenta el nivel del agua. En repetidas ocasiones, uno de ellos mira hacia atrás para alertar a su compañero que operaba una excavadora.

Las imágenes muestran que, pese a sus esfuerzos, el trabajador que manejaba la pesada máquina es alcanzado por la corriente y arrastrado junto al vehículo debido a la intensidad del caudal. Sin embargo, según reportes de medios locales, no se registraron víctimas fatales ni personas lesionadas.

This is the Ningnan Tunnel, under construction at the Yanjiang Expressway in Sichuan. Sudden flood washes everything away. No word on the workers. Very little coverage inside China. pic.twitter.com/TJzPDiWE6t — China Uncensored (@ChinaUncensored) November 13, 2025

A pesar de la gravedad del incidente, la cobertura mediática en China ha sido limitada. Según medios internacionales, los operarios lograron actuar con rapidez y evacuar el área a tiempo, evitando una tragedia en un espacio donde un aumento súbito del agua puede resultar mortal en cuestión de segundos.



Especialistas advierten que estos eventos suelen estar vinculados a lluvias intensas, filtraciones o acumulación de agua subterránea que comprometen la estabilidad de las obras en desarrollo.