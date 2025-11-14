El mundo avanza hacia la tecnología 6G: primeras pruebas fueron un éxito en China

China ha dado un paso decisivo en la carrera global por el desarrollo de las comunicaciones de sexta generación. Las autoridades del país anunciaron esta semana la finalización de la primera fase de pruebas de la tecnología 6G, un proceso que ha permitido obtener más de 300 avances técnicos en áreas consideradas estratégicas. El informe, difundido por medios oficiales, confirma que este nuevo estándar de conectividad se mantiene como una de las prioridades del plan nacional de innovación a cinco años.

El proyecto chino se estructura en tres etapas, concebidas para avanzar de manera progresiva desde la investigación conceptual hasta la verificación práctica de productos precomerciales. La fase que acaba de completarse está dedicada exclusivamente a las tecnologías esenciales que darán soporte al futuro sistema 6G. Su propósito es fijar el rumbo técnico que seguirán los desarrollos posteriores, desde las bandas de frecuencia hasta las nuevas arquitecturas de red.

A este primer tramo le seguirá un segundo periodo centrado en las soluciones técnicas. En él, los equipos de investigación deberán crear prototipos operativos capaces de funcionar en escenarios reales y bajo métricas exigentes de rendimiento. Finalmente, la tercera etapa consistirá en construir los primeros equipos precomerciales, además de realizar pruebas de campo con productos avanzados que permitan evaluar la estabilidad, eficiencia y escalabilidad de las redes 6G.

Zhang Yunming, viceministro de Industria y Tecnología de la Información, subrayó que el Gobierno mantendrá una estrategia integral para acelerar cada uno de estos pasos. “Continuaremos fortaleciendo la investigación en tecnologías clave y soluciones integradas. Impulsaremos la I+D, la creación de estándares, la validación de pruebas y el desarrollo de aplicaciones de manera coordinada, con el fin de establecer bases firmes para la estandarización e industrialización del 6G”, afirmó el funcionario.



La relevancia de este anuncio se refuerza con la inclusión del 6G en el plan oficial de desarrollo científico y tecnológico para los próximos cinco años. Pekín considera que esta tecnología tendrá un impacto decisivo en áreas como la automatización industrial avanzada, la computación ubicua y las comunicaciones satelitales integradas, por lo que busca situarse a la cabeza de su despliegue global. Con la primera fase ya completada, China marca el ritmo de una carrera en la que ninguna potencia quiere quedar atrás.