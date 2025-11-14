En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / El mundo avanza hacia la tecnología 6G: primeras pruebas fueron un éxito en China

El mundo avanza hacia la tecnología 6G: primeras pruebas fueron un éxito en China

Este nuevo estándar de conectividad se mantiene como una de las prioridades del plan nacional de innovación a cinco años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad