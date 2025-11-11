Video captó momento exacto en que un puente de más de 758 metros colapsó en China

Un grave incidente encendió las alertas en China por la seguridad de sus obras públicas. Un tramo del puente Hongqi, una estructura recientemente inaugurada en la provincia de Sichuan, colapsó parcialmente.

El desplome afectó el acceso principal del puente, ubicado sobre la carretera nacional, una vía estratégica que conecta la región con el Tíbet, cerca de la ciudad de Maerkang.

A pesar de la magnitud del derrumbe y de los deslizamientos de tierra que se generaron en la zona, las autoridades locales confirmaron que no se registraron víctimas ni heridos. El puente, con una extensión de 758 metros, había sido terminado a comienzos de este año, lo que ha incrementado las dudas sobre la calidad de las construcciones recientes en el país.

Según reportes oficiales, el colapso fue precedido por señales de advertencia detectadas el lunes, cuando la policía de Maerkang decidió cerrar por completo el paso vehicular. La medida se tomó tras una inspección en la que se detectaron deformaciones, grietas en la carretera y movimientos inusuales del terreno montañoso.



Gracias a la rápida acción de los equipos de seguridad y transporte, todos los vehículos fueron evacuados antes de las 11:00 p.m. del lunes, evitando una tragedia de mayores proporciones. Sin embargo, la situación se agravó al día siguiente cuando la ladera se deformó nuevamente, provocando un deslizamiento de tierra que terminó por socavar la base del puente y derrumbar parte de su estructura.

Las autoridades mantienen cerrada la carretera nacional 317, mientras los conductores deben seguir rutas alternas. Aún no hay una fecha estimada para su reapertura.

El gobierno chino abrió una investigación para determinar las causas del fallo estructural. Se evalúa si factores como la acumulación de agua de un embalse cercano pudieron influir en la aparición de las grietas que antecedieron al colapso.

Este es el video