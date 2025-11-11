En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Video captó momento exacto en que un puente de más de 758 metros colapsó en China

Video captó momento exacto en que un puente de más de 758 metros colapsó en China

El puente, con una extensión de 758 metros, había sido terminado a comienzos de este año, lo que ha incrementado las dudas sobre la calidad de las construcciones recientes en el país.

Video captó momento exacto en que un puente de más de 758 metros colapsó en China
Video captó momento exacto en que un puente de más de 758 metros colapsó en China
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

