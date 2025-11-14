En vivo
Gobierno postula las ruinas de Armero para reconocerlas como Bien de Interés Cultural

Gobierno postula las ruinas de Armero para reconocerlas como Bien de Interés Cultural

El próximo 27 de noviembre Kadamani presentará el expediente ante el Consejo Nacional de Patrimonio y se espera que ese día se produzca el "concepto favorable", según informó el ministerio en un comunicado.

