En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "El gobierno no hizo lo que debía": periodista Mario Villalobos sobre catástrofe de Armero

"El gobierno no hizo lo que debía": periodista Mario Villalobos sobre catástrofe de Armero

El escritor y periodista Mario Villalobos recordó la tragedia de Armero, habló sobre su libro 'Armero: 40 años, 40 historias' y cuestionó al gobierno por haber hecho caso omiso a las constantes alertas de erupción del volcán Nevado del Ruiz.

Publicidad

Publicidad

Publicidad