Policía tirotea a un hombre que amenazaba con un cuchillo en una estación de París

Policía tirotea a un hombre que amenazaba con un cuchillo en una estación de París

De momento y a falta de nuevos elementos, las posibles motivaciones terroristas del individuo están descartadas, pues no ha sido la Fiscalía antiterrorista la que está a cargo de las investigaciones.

