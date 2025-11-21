En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Videos muestran angustiantes momentos de terremoto en Bangladés que deja varios muertos

Videos muestran angustiantes momentos de terremoto en Bangladés que deja varios muertos

El sismo de magnitud 5,5 se produjo a las 10:38 de la mañana, cerca de la ciudad de Narsingdi, a unos 33 kilómetros de la concurrida capital, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Terremoto en Bangladés en noviembre de 2025
Terremoto en Bangladés en noviembre de 2025
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

