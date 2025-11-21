Videos muestran angustiantes momentos de terremoto en Bangladés que deja varios muertos

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el viernes el noreste de Daca, la capital de Bangladés, y causó al menos nueve muertos y más de 300 heridos, según un nuevo balance del gobierno.

Periodistas de AFP vieron a personas llorando en las calles de Daca mientras otros parecían conmocionadas.

El anterior balance era de seis muertos y un centenar de heridos en este país asiático de 170 millones de habitantes.

Terremoto en Bangladés deja varios muertos y más de 300 muertos en noviembre de 2025 Foto: AFP

El sismo de magnitud 5,5 se produjo a las 10H38 locales (04H38 GMT) cerca de la ciudad de Narsingdi, a unos 33 kilómetros de la concurrida capital, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



El Departamento Meteorológico de Bangladés reportó a su vez un sismo de magnitud 5,7 con epicentro en la ciudad de Madhabdi, en el distrito de Narsingdi. El temblor se sintió durante 26 segundos, precisó.

También se sintió hasta en la ciudad india de Calcuta, situada unos 300 km al oeste de Daca, indicó a AFP el director del centro indio de sismología, OP Mishra.

La oficina de prensa del gobierno interino informó que al menos nueve personas murieron y más de 300 resultaron heridas.

Entre los heridos figuran estudiantes universitarios y trabajadores de una fábrica, indicó el jefe del gobierno provisional, Muhammad Yunus, en un comunicado.

Dos niños figuran entre las personas fallecidas, informó el Ministerio de Salud.

Otras tres personas, entre ellas un niño, murieron al caer la barandilla de un edificio de ocho pisos frente a una carnicería en el barrio de Armanitola, en las afueras de Daca.

El sistema del USGS que proporciona evaluaciones preliminares sobre el impacto de los terremotos había estimado la posibilidad de que se produjeran "muertes significativas" y daños.

El terremoto provocó pánico entre los habitantes, muchos de los cuales se encontraban en sus casas en su día libre cuando oyeron una fuerte explosión y salieron corriendo al exterior.