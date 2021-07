“Ya el cubano demostró que no quiere este sistema”: activista Iliana Hernández

Cuba está pasando una complicada situación de orden público. Miles de personas manifiestan estar “cansadas” del régimen, por lo que salieron a las calles a protestar y exigir “libertad”. Así lo confirmó la activista cubana Iliana Hernández en Sala de Prensa BLU.

Hernández, en primer lugar, reveló que está encerrada en su propia casa: "Estoy sitiada. No sé por qué no me permiten salir de mi vivienda. Nadie me ha enjuiciado. Esto que hacen conmigo es ilegal".

Y añadió: “Si salgo me secuestran, me llevan, me hacen pasar horas y horas en la patrulla. Antes me encerraban en un calabozo”.

La activista señaló que la actuación social en Cuba es un claro interés del ciudadano por cambiar de sistema y buscar nuevos líderes. “Ya el cubano demostró que no quiere este sistema. Ya le ha dicho al mundo, 'estamos aquí y queremos ser libres'”, afirmó.

Y es que, según ella, "el cubano está pasando mucha hambre, mucha necesidad. El cubano de a pie está sufriendo esta pobreza en el país".

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU: