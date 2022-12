Este jueves en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, hablamos con el líder del ELN Pablo Beltrán, quien se refirió a la posible mesa de diálogo con el gobierno del presidente Duque.

Asimismo, conversamos con Mark Ulano, ingeniero de sonido y ganador del Óscar por Ad Astra y por Once Upon A Time In Hollywood, quien reveló como es trabajar con Quentin Tarantino.

